Опубликовано видео расстрела боевиками автобуса под Волновахой

В конце видео видно автобус с мирными жителями и воронку взорванного рядом снаряда.

Как сообщалось, вчера, 13 января, около 14.30 боевики со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. На месте сразу же погибли десять пассажиров автобуса, еще 18 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Позже было сообщено, что от полученных ран скончались в больнице мужчина и женщина. Таким образом, число жертв достигло 12 человек.

Сразу же после обстрела на сепаратистском паблике в соцсети "Вконтакте" признали, что боевики вели обстрел Волновахи. Однако после того, как информация о гибели мирных жителей подтвердилась, боевики открестились от обстрела.

Москва сразу же поспешила обвинить украинских силовиков в обстреле автобуса, назвав его "преступлением киевских силовиков".

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Европейский Союз, в свою очередь, назвал трагедией гибель мирных граждан на востоке Украины и вновь отметил необходимость длительного прекращения огня.

Совет Безопасности ООН также осудил обстрел пассажирского автобуса под Донецком и настоял на проведении "объективного расследования инцидента с целью привлечения ответственных к правосудию".