В ЕС назвали трагедией гибель мирных жителей под Волновахой

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря высокого представителя ЕС Федерики Могерини, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Новое обострение обстрелов и артиллерийского огня в восточной Украине, которое происходит, несмотря на имеющееся перемирие, привело сегодня к трагической смерти десяти мирных граждан, которая произошла в результате попадания артиллерийского снаряда в автобус. В своих мыслях мы сейчас с семьями погибших», - говорится в заявлении.

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В ЕС отмечают, что эта трагедия подчеркивает потребность серьезного соблюдения протокола о перемирии от 5 сентября и выполнения меморандума от 19 сентября.

"Длительное прекращение огня остается ключом к успеху нынешних усилий по достижению стойкого политического решения, основанного на уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС готов поддержать любые усилия, которые приведут к этому", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, вчера, 13 января, около 14.30 боевики со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. На месте погибли десять пассажиров автобуса, еще 18 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Позже в больнице умерли еще два человека.