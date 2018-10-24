Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре

Гороскоп на ноябрь сулит удачу Скорпионам, Стрельцам, Ракам и Весам.

Ноябрь-2018 будет непростым месяцем для большинства знаков Зодиака. Их накроют негативные эмоции по отношению к другим людям и к самим себе. Поэтому эксперты советуют сдерживать себя и настроится на позитив, несмотря на дождливую погоду и осеннюю хандру.

А вот четырем знакам Зодиака не надо беспокоится, ноябрь – удачный для них месяц, пишет Главред.

Первым везунчиком ноября астрологи назвали Скорпиона. Наконец разрешаться его давние проблемы, в том числе финансовые. Представителям этого знака советуют не бояться изменений – все они действительно будут к лучшему. В ноябре-2018 Скорпионы могут смело рисковать, ведь двери их везения будут открытыми для всех сфер жизни.

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Вторым фаворитом месяца назван Стрелец. Они наконец прислушаются к своим желаниям и перестанут откладывать на потом исполнение мечты, которые в последний осенний месяц могут запросто исполниться.

На третьем месте "удачливости" в ноябре – Раки. Холодный ноябрь сулит Ракам приятные подарки, однако, чтобы их получить им стоит выйти "в люди" и не бояться рисковать.

И замыкают список везунчиков ноября Весы. Все главные трудности 2018 года для представителей этого знака уже позади. Удача найдет Весы там, где они этого совсем не ждут.

Как сообщал УНИАН, гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков зодиака: Овнов ждет повышение зарплаты, а Раков - проблемы со здоровьем.