Леся Гонгадзе шокирована приговором суда

Леся Гонгадзе, мать погибшего журналиста Георгия Гонгадзе, шокирована приговором, вынесенным судом убийцам ее сына. В интервью « Немецкой волне » она выразила убеждение, что дело на этом, скорее всего, закроют и что реальных заказчиков убийства так никогда и не назовут.

Может, трое подсудимых и виновны в убийстве Георгия, говорит Леся Гонгадзе, но, по ее мнению, обвиняемые стали скорее «заложниками», «оружием в руках государства», на которых «повесили» суровый приговор, который в действительности следовало разделить между прокуратурой и заказчиками. Леся Гонгадзе считает, что этим приговором хотят положить конец делу. Продолжения следствия не будет, и заказчиков никто не будет судить, уверена она. Мать журналиста не исключает, что теперь на нее будут давить, чтобы она дала согласие на захоронение останков «таращанского» тела, которые, как убеждена Леся Гонгадзе, не принадлежат ее сыну. «Первый этап завершен: заказ руководства государства выполнен, убийцы осуждены, мир известили о максимальном сроке заключения. Второй этап – это провести захоронение и – концы в воду. На этом все закончится», - говорит Леся Гонгадзе. Мать также не исключает, что останки тела, которые семь лет пролежали в морге, могут похоронить и без ее согласия.