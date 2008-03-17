Неделя началась с падения курса доллара

Объявления Федеральной резервной системой США о снижении процента учетной ставки по кредитам вызвало распространение финансового кризиса США на азиатские страны.

Так, торги на фондовых биржах Японии и Гонконга начались с обвала основных индексов от 3 до 5%, а также значительного падения курса доллара к национальной валюте, сообщает Reuters.

Между тем, ФРС делает все возможное, чтобы преодолеть быстрое распространение финансового кризиса и повысить привлекательность рынков для инвестиций, отмечает Газета.ру.