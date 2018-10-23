Гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков зодиака: Овнов ждет повышение зарплаты, а Раков - проблемы со здоровьем

Ноябрь будет крайне нестабильным для Тельцов, Скорпионам в ноябре также будут нужны перемены.

Последний месяц осени будет сложным почти для всех знаков зодиака, но некоторым все же повезет.

Кто может рассчитывать на благосклонность судьбы, расскажет гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков зодиака, передает "Политека".

Овен

Ноябрь станет для Овнов достаточно прибыльным месяцем. Их ожидает повышение зарплаты и участие в выгодных проектах. Общую картину счастья несколько испортят коллеги, которые могут из зависти начать плести интриги. Но существенного вреда вашему авторитету они не нанесут.

Астрологи советуют Овнам в ноябре обратить больше внимания на свою внешность — в конце осени будет идеальное время для изменения прически, цвета волос и обновления гардероба.

Телец

Ноябрь будет крайне нестабильным для Тельцов. Они сами будут удивляться своим внезапным сменам настроения. Астрологи советуют в последний месяц осени научиться контролировать свои эмоции. Это поможет провести месяц в гармонии и согласии с родными и коллегами.

Хорошие результаты ожидают тех Тельцов, которые решат именно сейчас заняться саморазвитием. Посетите тренинги, курсы или семинары. Повышение уровня знаний поможет получить дополнительную прибыль.

Близнецы

Ноябрь подарит Близнецам достаточно возможностей изменить свою жизнь к лучшему. Особенно отбоя от выгодных предложений не будет во второй половине месяца. Но для того, чтобы воспользоваться ими, вам нужно упорно работать.

Астрологи советуют в ноябре отказаться от изменения жизненных приоритетов — они ​​будут неудачными. И не забывайте заботиться о своем здоровье, ведь последний месяц осени может принести с собой обострение хронических болезней.

Рак

Ноябрь принесет Ракам финансовые проблемы. Вы безуспешно будете пытаться хоть как-то контролировать свои расходы. Однако отказать себе в дорогих покупках не сможете. В результате Раки будут часто испытывать изменения настроения — от эйфории до гнева. Звезды предупреждают, что подобная ситуация негативно отразится на вашей нервной системе. В результате — возможны проблемы с здоровьем. Особенно уязвимыми к болезням будут Раки во время полнолуния — 23 ноября и 3 дня до и после него.

Лев

Львы в ноябре получат хорошую возможность для самореализации. Однако повезет тем, кто не будет сидеть и ждать чуда. Звезды советуют Львам настойчивее работать и использовать все возможности, полученные от судьбы в конце месяца.

В первой декаде месяца ожидайте значительных финансовых поступлений. А вот последние дни ноября лучше посвятите любимому человеку и семье.

Дева

Девы в ноябре почувствуют себя одинокими. Не оставайтесь наедине со своими проблемами и больше общайтесь с людьми, которые вас любят — советуют астрологи.

Последний месяц осени заставит вас вспомнить об экономии. Сейчас — лучшее время, чтобы пересмотреть свой бюджет и расходы привести в соответствие с доходами.

Кроме этого, Девы могут использовать конец осени-начало зимы для того, чтобы начать заниматься спортом и следовать принципам здорового образа жизни.

Весы

Звезды советуют Весам в ноябре быть менее категоричными и требовательными. Это поможет избежать серьезных конфликтов как на работе, так и дома. Особенно толерантными нужно быть в отношениях с родителями.

Весы, которые смогут контролировать свое плохое настроение, получат награду в виде поддержки семьи и коллектива. В конце осени вы можете смело браться за сложные проекты — помощь коллег вам гарантирована. Однако не надо работать на пределе своих возможностей, в ноябре существует риск нервного истощения.

Скорпион

Скорпионам в ноябре будут нужны перемены. Они придут к выводу, что в их жизни не происходит ничего интересного, и это нужно срочно изменить. Астрологи советуют не торопиться и любые важные решения принимать уже зимой.

Конец осени принесет Скорпионам хорошую возможность для саморазвития. Сейчас самое время получить новое образование или найти интересное и прибыльное хобби.

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Стрелец

Для Стрельцов чрезвычайно прибыльной будет последняя декада месяца. А вот начало ноября принесет долгожданное повышение на работе, или увеличение зарплаты.

Конец осени подарит Стрельцам хорошую возможность улучшить свои жилищные условия. Вам удастся закончить ремонт, или даже приобрести собственное жилье.

Залогом успеха станет ответственное отношение к работе и поиск дополнительных возможностей для заработка. Несмотря на то, что в течение месяца вы будете сконцентрированы на материальной сфере жизни, не забывайте уделить время своим родным.

Козерог

Конец осени станет для Козерогов судьбоносным временем. Но важно за будничной суетой не упустить свой шанс. Будьте особенно внимательными к новым знакомым и предложениям.

Звезды советуют Козерогам быть в ноябре более коммуникабельными и открытыми. Важный момент — позитивные мысли. Самое время сделать стену визуализации и позволить своим мечтам стать реальностью, для начала, хотя бы в собственном воображении.

Водолей

В ноябре астрологи советуют Водолеям посвятить время развитию своих талантов. В конце осени будет благоприятный период для поиска новой работы или изменения профессии. Вам удастся реализовать все свои идеи и достичь желаемых целей.

Месяц пройдет удачно, если вы научитесь правильно планировать свое время и верно расставите приоритеты. Избегайте переутомления и не забывайте находить время для отдыха. Астрологи советуют в ноябре пройти курс оздоровительных процедур или поехать на пару дней в отпуск.

Рыбы

Рыб в ноябре ждет разочарование. Вы перестанете верить в любимого человека или друзей. Начнете даже сомневаться в себе и собственных возможностях. Астрологи советуют не углубляться в это состояние, ведь подобное настроение может вызвать депрессию.

Посвятите конец осени действительно приятным для вас вещам. Посетите друзей в другом городе, путешествуйте, ограничьте общение с токсичными людьми. Старайтесь в ноябре найти несколько дней исключительно для себя. Но не планируйте их на период полнолуния — 23 ноября.

Как сооббщал УНИАН, астролог предупредил об опасностях 23-31 октября.