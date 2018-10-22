Началась самая сложная неделя: астролог предупредил об опасностях 23-31 октября
Самый сложный период октября 2018 года - период с 23 по 31 число.
Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.
"24 октября у нас полнолуние, и вблизи него (с 23 по 25 октября) могут быть различные неожиданные ситуации. Но с другой стороны, могут быть различные озарения и коррекция планов. В эти дни просто бешенная интуиция. На людей в эти дни может снизойти откровение божественного плана. Потому – прислушивайтесь к своей интуиции", - отметил Росс.
С 29 по 31 октября, по словам эксперта, будет опасный период, поэтому в эти дни лучше не летать самолетами.
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"Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой", - заявил Росс.
Астролог также отметил, что 23-31 октября станет неделей разводов.
"Октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения. Особенно болезненные разрывы могут происходить с 23 по 31 октября. Венера будет в жесткой позиции к Урану, будет крестовая ситуация, то есть сложная, дискомфортная и бескомпромиссная. В это время может случиться потеря денег, разрушение браков, конфликты между партнерами, судебные разбирательства. Это наиболее диссонансный и негармоничный период, когда отношения наиболее сложны", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, астролог рассказал, какие опасности поджидают украинцев в октябре.