Грязнее, чем туалеты: чем грозит антигигиена телефонов и как ее избежать (видео)

Наши телефоны могут быть в 10 раз грязнее, чем сиденья унитазов.

На их поверхности – следы от наших пальцев, влага, жир и пот от висков, ушей и волос, остатки пищи и грязи, маленькие частички всех мест, где удалось побывать за день.

Все это – источник микробного загрязнения и богатая среда для размножения и выживания бактерий.

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За день мы берем в руки телефон множество раз: утром выключаем будильник, берем телефон на кухню или в ванную комнату, пользуемся им в общественном транспорте, засыпаем с ним в руках.

Так как телефон нагревается, это создает благоприятную среду для жизнедеятельности микроорганизмов.

Большинство из этих бактерий не несут смертельной опасности, но среди них могут быть и патогены. В частности, штаммы кишечной палочки или же антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и многие другие.

Поэтому, чтобы избежать таких бактерий, нужно не забывать следить за гигиеной телефона.

Пользоваться спиртосодержащими дезинфектантами – спреями или салфетками на основе изопропилового спирта.

И помнить, что гигиена телефона такая же важна, как гигиена рук.