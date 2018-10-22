Следственный эксперимент на Институтской опровергнет утверждение, что активистов убивали с гостиницы "Украина"

Важно провести следственный эксперимент до того, как на месте гибели «майдановцев» начнется масштабная реконструкция в связи со строительством музея Революции достоинства.

Следственный эксперимент в Киеве на ул. Институтской в рамках дела о расстреле участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года опровергнет обвинения адвокатов экс-«беркутовцев», что активистов убивали из гостиницы «Украина».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская на пресс-конференции «Следственные эксперименты по делу расстрела митингующих. Что мешает проведению», которая проводится на ул. Институтской.

Она, в частности, объяснила, почему важно провести следственный эксперимент до того, как на месте гибели «майдановцев» начнется масштабная реконструкция в связи со строительством музея Революции достоинства.

Закревская отметила, что следственный эксперимент займет более полумесяца. «О двух-трех неделях речь не идет. Это не реально», - отметила она.

Адвокат привела пример, что непосредственно за деревом, которое растет возле мемориала погибшим, были убити нескольких участников Революции достоинства. Она добавила, что к делу приобщено видео, на котором видно, как убивают пострадавших. Однако, отметила Закревская, защитники экс-«беркутовцев» настаивают на том, что стреляли из гостиницы «Украина», а не с той стороны, где находились правоохранители. Поэтому, настаивает она, необходимо провести следственный эксперимент, который документально опровергнет версию адвокатов экс-«беркутовцев».

«За этим деревом, на видео видно, в пострадавшего попадает две пули. Поэтому именно здесь мы должны посадить манекен, просветить лазером траекторию, с которой стреляли. Это важно потому, что защитники «беркутовцев» якобы доказывают, что стреляли из гостиницы «Украина». И если мы не зафиксируем и не докажем документально, что стреляли с другой стороны, то и в дальнейшем будут появляться смонтированные видео и сюжеты на Russia Today, что стреляли из гостиницы «Украина». А защитники «беркутовцев» будут апеллировать к таким «доказательствам» в суде», - сказала она.

Кроме того, Закревская заметила, что в лучшем случае на следственный эксперимент в отношении одного пострадавшего нужно будет один день, а то и больше.

«Один день - это может быть лишь подготовка к следственному эксперименту. К тому же к месту должны приехать эксперты из разных сфер. Они привлечены также и к другим делам. Поэтому не будет такого, что мы сказали - и они уже приехали. Задействовано ежедневно будет 7-8 человек. Это сложная процедура. Можно провести часть эксперимента до годовщины Революции достоинства, а затем продолжить по ее завершению», - сказала она.

На вопрос журналистов, существует ли риск, что следственный эксперимент вообще не проведут, Закревская ответила: «Если вы сейчас это покажете, то, я надеюсь, что он все-таки состоится. Очень удобно многим его не делать».