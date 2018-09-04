На суде по делу экс-"беркутовцев" установлен тип пули, от которой погиб активист Майдана Храпаченко

Прокурор Янис Симонов отметил, что пятеро обвиняемых бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» были вооружены автоматами Калашникова, тогда как пуля, изъятая из тела Героя Небесной сотни Александра Храпаченко, выпущена из винтовки, вероятно, снайперской.

На заседании Святошинского райсуда Киева по делу против пяти экс-«беркутовцев» установлено, что активист Майдана Александр Храпаченко погиб 20 февраля 2014 от пули экспансивного типа.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании суда был допрошен потерпевший по делу Владимир Храпаченко, который является отцом Александра Храпаченко.

Было установлено, что Александр Храпаченко (1987 года рождения) получил смертельное огнестрельное ранение 20 февраля на улице Институтской.

Особенностью данного эпизода дела является то, что из тела Храпаченко судмедэксперт изъял сердечник пули экспансивного типа, которая при попадании в тело человека разрушается и наносит больше поражения, чем обычные пули.

Как пояснил корреспонденту УНИАН после судебного заседания прокурор Янис Симонов, пятеро обвиняемых были вооружены автоматами Калашникова, тогда как пуля, изъятая из тела Храпаченко, была выпущена из винтовки, вероятно, из снайперской. Вместе с тем он не уточнил тип винтовки.

Также прокурор добавил, что данный вид оружия имели представители других силовых подразделений, которые в тот день - 20 февраля 2014 года - тоже находились на Институтской.

Кроме того, как заявил Симонов в комментарии журналистам, секторальная экспертиза установила, что выстрел в потерпевшего был осуществлен из-за бетонной баррикады, где находились как «беркутовцы», так и представители других спецподразделений.

По его словам, калибр пули, изъятой из тела Храпаченко, составляет 7,62 х 51 мм, такие пули используются в винтовках спецназовцев, а также их используют охотники.

Кроме того, прокурор отметил, что экспертам-баллистам удалось идентифицировать, из какого именно оружия была выпущена это пуля, и этот эпизод будет фигурировать в другом уголовном производстве относительно расстрелов на Майдане.

Симонов добавил, что суд по делу 5 экс-«беркутовцев» осталось допросить еще шестерых пострадавших, после чего суд начнет допросы свидетелей.

Следующее заседание запланировано на 11.30 11 сентября.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.