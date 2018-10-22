В ВР предлагают сажать за осквернение памятника участникам АТО и Революции Достоинства

В Раде предлагают наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия относительно государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц (№9217).

Текст законопроекта депутатов от фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и "Батькивщины" размещен на сайте парламента.

В частности, законопроектом в Уголовном кодексе Украины предусматривается установить, что осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения , подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов-интернационалистов и миротворцев, а также лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке - наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях предлагается установить, что ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различия военнослужащих ВСУ или иных воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины.

Такие действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, - влекут наложение штрафа в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различия военнослужащих ВСУ или иных воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины.

Законопроектом также определяется, что незаконное изготовление ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата государственной премии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках с целью сбыта или ношения лицом, не имеющим на это права, или ношение, сбыт поддельного ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата государственной премии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках, - влекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей государственной награды, орденской ленты и ленты медалей на планках.

Такие действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, - влекут наложение штрафа в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также ужесточается наказание за покупку, продажу, обмен или иную платную передачу ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а так же их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение. Предлагается установить, что это влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию (ныне - от одного до двух и о конфискации речь не идет).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе "БПП", один из инициаторов законопроекта, депутат этой фракции, председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков отметил, что основная цель и задача этого документа - усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцам за независимость Украины и участникам Революции Достоинства.

Он отметил, что для страны, в которой пятый год идет война, этот законопроект актуален: "Данный законопроект предусматривает установление ответственности за надругательство над могилой защитника или другим местом захоронения или над телом умершего защитника Украины. Ответственность предусмотрена и за незаконные действия относительно государственных наград, ношения военной формы одежды и надругательство над могилой", - подчеркнул политик.

Депутат заметил, что законопроект предусматривает увеличение размера штрафа за незаконные действия относительно государственных наград, и подчеркнул, что таким образом "надо воспитывать нарушителей» - это международная практика.

"Размер штрафных санкций за незаконное ношение военной формы лицами, не имеющими на это права, установлен, исходя из общей стоимости такой военной одежды. Так, если себестоимость пошива костюма военнослужащих ВСУ составляет три тысячи гривен, то размер штрафа за незаконное ношение военной формы военнослужащих ВСУ лицами, не имеющими на то права, не может быть ниже себестоимости такой военной формы, ведь санкции за совершение правонарушения должны выполнять превентивную функцию", - объяснил пред седатель комитета.

Также он отметил, что законопроект предусматривает уголовную ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память тех людей, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО, а также участвовали в Революции Достоинства.