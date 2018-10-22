Пугачева поразила своим внешним видом (фото)

Пугачева продемонстрировала свои стройные ноги.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева пришла на эфир пропагандистского "Первого канала" на выпуск программы "Сегодня вечером", посвященный юбилею модельера Валентина Юдашкина, в черном мини и поразила всех внешним видом.

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Снимки Примадонны на своей странице в Instagram опубликовал ее супруг Максим Галкин. На них Пугачева выглядит молодо для своих 69 лет.

Примадонна отметила, что именно Юдашкин предложил ей впервые попробовать экспериментировать с длиной нарядов. "Сама бы я не осмелилась! Я очень скромная была. Если я показывала ножку из-под балахона, потом краснела", - говорила Пугачева в студии программы.

Как сообщал УНИАН, 14 октября российский художник-модельер Валентин Юдашкин отметил 55-летие и 30 лет со дня начала творческой деятельности. В честь этого праздника Алла Пугачева поделилась архивным снимком с ним в своем Instagram.