Росляков фактически ограбил собственную бабку

Средства на собственное оружие и боеприпасы, примененные во время нападения на колледж в Керчи 17 октября, главный подозреваемый 18-летний Владислав Росляков украл у своей бабки.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. По ее словам, накануне стрельбы внук забрал все фотоснимки из семейного фотоальбома. А когда ушел – из тайника исчезло 20 тыс. руб.

Незадолго до трагедии Росляков приходил к дому бабки в сопровождении двух незнакомых мужчин в форме. Однако версию о том, что у нападавшего были сообщники или наставники, Россия на официальном уровне до сих пор отвергает.

Накануне стало известно о том, что за неделю до нападения Росляков проходил стрелковую подготовку в детском лагере "Артек" в оккупированном Крыму. По соцсетям распространяются фотографии с будущим стрелком, который позирует в форме лагеря возле мишени. Групповые тренировки состоялись под патронатом Министерства внутренних дел России.