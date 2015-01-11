В зоне АТО активизировались боевые действия

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции и в дальнейшем усложняется. Незаконные вооруженные формирования увеличивают количество и интенсивность обстрелов позиций наших сил и населенных пунктов Донбасса", - отмечают в штабе.

"Боевики уже несколько дней подряд открывают огонь из тяжелого вооружения - танков, артиллерии, в том числе "Градов". Эпицентром напряженности остается район Донецкого аэропорта. Из минометов и вооружения танков бандформирования в течение дня обстреливали метеовышку и новый терминал донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

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Кроме того, незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" и минометов населенные пункты Пески и Опытное, а из противотанковых управляемых ракет - Гранитное. Из минометов было обстреляно населенные пункты Авдеевка и Гранитное.

На других направлениях из гранатометов и минометов были обстреляны населенные пункты Золотое, Мирное, Орлово-Ивановка, Никишино, Крымское, Редкодуб, трижды Чермалык и окрестности Чернухино.

«Вблизи Кряковки наши позиции были обстреляны из вооружения танка. А в районе населенного пункта Никишино "работал" снайпер», - сообщили в пресс-центре АТО.

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"Незаконные вооруженные формирования продолжают разрушать инфраструктуру стратегических и важных объектов Донбасса. В частности, минувшей ночью под обстрел боевиков попала ТЭЦ в городе Счастье. Террористы пренебрегают тем, что, в случае остановки этой ТЭЦ, без электроснабжения останется большое количество гражданского населения по обе стороны линии разграничения", - отметили в штабе.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за обстрелов временно остановлена работа нескольких пунктов пропуска из зоны АТО.