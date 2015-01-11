Из-за обстрелов временно остановлена работа нескольких пунктов пропуска из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лисенкко.

"Из-за обстрелов террористов СБУ временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств на следующих дорожных направлениях: «Фащевка - Дебальцево - Артемовск», «Горловка - Артемовск» (с 15:00 до 16:00); «Донецк - Курахово», «Донецк - Мариуполь» (с 15:30 до 16:45)", - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики за ночь 18 раз обстреляли украинских военных и жилые кварталы нескольких населенных пунктовОн напомнил, что на границах районов проведения антитеррористической операции продолжают работу 4 транзитных пункта ГСЧС Украины для встречи внутренне перемещенных лиц, в частности: в Донецкой области - в районе городов Красноармейск и Мариуполь; в Луганской области - в районе городов Сватово и Лисичанск.