В военкомате Харькова рассказали, кого «отлавливают» на улицах (видео)

Этой осенью на службу в армии возьмут 1550 призывников.

В Харьковском областном военкоме рассказали, почему харьковским призывникам стоит самостоятельно обратиться в комиссариат и зачем молодых парней «отлавливают» на улице.

Осенний призыв на строковую службу на Харьковщине начался еще 1 октября 2018 году. В этом году, по указу президента, он продлится до конца декабря, пишет 057.ua.

18 октября в соцсетях появилось видео, на котором якобы сотрудники одного из районных военкоматов Харькова насильно удерживают молодого парня. Очевидцы сообщают, что подобные случаи регулярно происходят на ХТЗ и Салтовке.

В Харьковском областном военкомате пообещали разобраться в ситуации.

«Приказом областного комиссара проводим служебное расследование. Если установим, какие сотрудники задерживали людей, то они будут очень жестко наказаны. В таких случаях предусмотрена дисциплинарная или административная ответственность», — рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.

Он добавил также, что среди парней, которых задерживают на улицах, могут быть и сбежавшие военнослужащие.

«Сейчас на Харьковщине разыскивают около 300 человек, которые самовольно ушли из военных частей. Некоторые из них ушли от 10 дней назад до полугода. Военная служба правопорядка проводит розыск граждан таких категорий», - отметил Калгушкин.

По закону сотрудники военкомата могут попросить юношу призывного возраста представиться, спросить, был ли в военкомате и вручить повестку, когда и куда должен прийти харьковчанин. Парень должен показать документы и в назначенное время прибыть в районный военкомиссариат. Если парня удерживают насильно, нужно позвонить на горячую линию 0577120877.

Призыв 2018

Призывники будут проходить службу в Вооруженных силах Украины, подразделениях Нацгвардии, пограничной службы и спецслужбы транспорта.

«Харьковчане от 20 до 27 лет в течение 10 дней должны прибыть в районный комиссариат. Студент дневного отделения получит отсрочку, остальные юноши проходят медкомиссию. Если находят проблемы со здоровьем, отправляют на обследование. Если все серьезно, юноши могут также получить отсрочку или их освободят от службы по решению медкомиссии», - рассказали в облвоенкоме.

По словам Калгушкина, сейчас около 700 харьковчан признали годными для службы в армии. Почти 1500 получили отсрочки.

«Из-за плохого состояния здоровья многие харьковчане не могут служить в армии. Их освобождают от строковой службы. Поэтому не так все страшно, как рассказывают», - отметил военком.

Этой осенью на службу в армии возьмут 1550 призывников. 540 из них уже направили в центры подготовки для ВСУ на обучение, которое продлится 2-3 месяца. Далее служащих направят в военные части подразделений. Со следующей недели призывников будут направлять на обучение для подразделений Нацгвардии.

Как отметил директор Департамента обороны, мобилизации и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, осенний призыв отличается от предыдущих сроками и условиями отбора.

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«Повысили требования к состоянию здоровья, обращают внимание на моральные качества, образование и мотивацию. Ужесточились требования к нацгвардейцам и пограничникам», - рассказал Максимов.

Призывники с высшим образованием служат год, без высшего — полтора. За официально трудоустроенным военнослужащим сохраняется рабочее место, среднемесячная зарплата и идет стаж. Служащим выплачивают 3,5 тысячи гривен в месяц, за период службы дают отпуск до 10 дней.

За уклонение от службы в армии призывники могут нести админответственность. По КУоАП за неявку в комиссариат можно заплатить от 85 до 119 гривен. За повторное правонарушение придется заплатить от 170 до 255 гривен. За потерю военного билета или удостоверения нужно отдать от 17 до 51 гривны, за повторную потерю — от 51 до 119 гривен.

Согласно Уголовному Кодексу Украины за уклон от призыва на строковую и военную службу можно получить до 3 лет за решеткой.

Как отметили в Харьковском областном военном комиссариате, по итогам весеннего призыва этого года 39 призывников ждет уголовная ответственность. По итогам весеннего призыва 1500 призывников впервые не появились в военкоматах.

В ведомстве успокаивают: призывников, которые служат в армии, в зону ООС не отправляют. В зону боевых действий могут поехать только контрактники.

«Призывники работают только в военных частях. Главный смысл службы в армии — накопить мобилизационные ресурсы и укомплектовать военные части. Если юноши отслужат в армии, ВСУ будут рассчитывать на них, а контрактники смогут нести службу в ООС», — подытожил Калгушкин.