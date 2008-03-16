Регионы и города просят взять шефство над кораблями ВМС

Министерство обороны Украины призывает регионы и города взять шефство над кораблями Военно-Морских Сил Украины, которые названы в их честь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Севастополе сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Он напомнил, что ВМС имеют серьезную традицию сотрудничать с региональной властью, но сейчас эти контакты, обычно, происходят разово, в канун Дня Военно-Морских Сил.

По словам министра, налаживанию шефской помощи будут способствовать соглашения о совершенствовании сотрудничества, которые подписало Минобороны с руководителями областных администраций и мэрами некоторых городов.

«Мы будем просить, чтобы взяли шефство над другими кораблями», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что для налаживания таких контактов командующий ВМС Игорь ТЕНЮХ осуществит поездки в некоторые регионы Украины.

«Мы хотим, чтобы до конца года все наши корабли были укомплектованы контрактниками», - отметил министр обороны, добавив, что в этом году это шефство приобретет иную тональность, в частности, на службу на кораблях будут приглашаться молодые люди из той местности, название которой носит корабль.