Патрульные с радарами начали штрафовать любителей быстрой езды: результаты первого дня (видео)
21:30, 16 октября 2018Общество
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Уже в первый день было выписано несколько десятков протоколов.
TruCam на дорогах: правы ли те водители, которые утверждают, что радары незаконны
Патрульные с радарами начали штрафовать любителей быстрой езды на трассах государственного значения и в Киеве.
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Уже в первый день было выписано несколько десятков протоколов, однако юристы предупреждают, что с бумагами не все так просто, говорится в сюжете ТСН.
Столичный проспект Бажана – дорога на аэропорт "Борисполь". Чуть ли не на каждом столбе висят предупреждающие знаки о видеофиксации. После обеда появляются патрульные и достают радар TruCam.
С прошлой недели патрульные уже стояли на дорогах, но водителей не штрафовали. С сегодняшнего дня – наказывают гривной.
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