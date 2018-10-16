Патрульные с радарами начали штрафовать любителей быстрой езды: результаты первого дня (видео)

Патрульные с радарами начали штрафовать любителей быстрой езды на трассах государственного значения и в Киеве.

Читайте такжеВиновник смертельного ДТП возле "Sky Mall" ехал со скоростью 180 км/ч и был лишен прав еще в 2017 году

Уже в первый день было выписано несколько десятков протоколов, однако юристы предупреждают, что с бумагами не все так просто, говорится в сюжете ТСН.

Столичный проспект Бажана – дорога на аэропорт "Борисполь". Чуть ли не на каждом столбе висят предупреждающие знаки о видеофиксации. После обеда появляются патрульные и достают радар TruCam.

С прошлой недели патрульные уже стояли на дорогах, но водителей не штрафовали. С сегодняшнего дня – наказывают гривной.