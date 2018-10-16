Виновник смертельного ДТП возле "Sky Mall" ехал со скоростью 180 км/ч и был лишен прав еще в 2017 году

Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Шевченковским районным судом Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему водителю, который 13 октября около ТРЦ «Sky Mall» на проспекте Романа Шухевича совершил ДТП, в результате которого погибли два человека, а еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как было установлено досудебным расследованием, водитель Seat Leon, который еще в 2017 году был лишен на 10 лет права управления транспортным средством, двигался по проспекту Шухевича со скоростью около 180 км/ч, что значительно превышало максимально допустимую скорость на этом участке дороги.

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«Не выбрав безопасную скорость и проявив невнимательность к дорожной обстановке, водитель не успел среагировать на изменение движения автомобиля KIA Carens, который двигался с ним в том же направлении. В результате, автомобиль нарушителя столкнулся с автомобилем KIA, после чего врезался в электроопору», - говорится в сообщении.

В результате столкновения две молодые женщины, находившиеся в автомобиле Seat Leon, погибли на месте происшествия. Еще пять человек, среди которых два пассажира Seat Leon, водитель-нарушитель и водитель автомобиля Kia Carens с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Виновнику ДТП инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.