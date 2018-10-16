Передача Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласована с церковными иерархами - Порошенко

По словам президента, этот жест будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки во Львовскую область.

«Для того, чтобы в церкви-матери, у вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить службы Божьи Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте и твердо рассчитываю на всестороннюю поддержку, которая будет способствовать ускорению получения томоса первоиерархами Украинской церкви », - заявил президент.

Читайте такжеПорошенко: разрыв отношений РПЦ с Константинополем свидетельствует о правильности выбранного нами пути (видео)

Порошенко выразил надежду, что это должно произойти в ближайшее время. «Государство, президент уже сделал или почти сделал все от него зависящее для того, чтобы (Украинская поместная автокефальная - УНИАН) церковь была. Сегодня мы ждем соответствующих и ответственных шагов со стороны церковных иерархов. Царящая атмосфера дает мне основания для твердого оптимизма», - добавил глава государства.