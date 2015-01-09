Стало известно, кого не коснется четвертая волна мобилизации (инфографика)

Так, категориями военнообязанных, которые освобождены от мобилизации в январе-апреле 2015 года являются: непригодные по состоянию здоровья, студенты и аспиранты, священнослужители, родители трех и более детей, люди, которые заняты постоянным уходом и жители оккупированных территорий, передает ТСН.

Заметим, что непригодными по состоянию здоровья должны быть признаны военно-врачебной комиссией негодными для военной службы на срок до 6 месяцев. Не попадут в войска студенты дневной формы обучения и аспиранты, священнослужители, которые занимают должность в зарегистрированных религиозных организациях.

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Не будут защищать Украину от врага родители трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Военнообязанные, которые осуществляют постоянный уход за недееспособными родственниками, будут освобождены от мобилизации. Жители Крыма и неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей не попадут под четвертую волну мобилизации.