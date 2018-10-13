На арсенале возле Ични снова начали детонировать боеприпасы

Ранее в Черниговской ОГА сообщали, что детонация прекратилась.

На 6-м арсенале Минобороны рядом с городом Ичня снова начали детонировать боеприпасы.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В период с 13 до 14 часов 13 октября на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 3 взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее в Черниговской ОГА со ссылкой на информацию областного управления ГСЧС сообщали, что детонация прекратилась

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации нет.

С прилегающих к арсеналу территорий были эвакуированы более 12 тысяч 500 человек.

Для преодоления последствий чрезвычайной ситуации правительство выделило 100 млн грн.

Площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.