Адвокат, который в УНИАН обвинил милицию Кривого Рога, оказался в больнице

В центре Кривого Рога совершено разбойное нападение на адвоката Сергея ПЕРЕПЕЛИЦУ, который недавно вместе с партнером по адвокатской фирме на пресс-конференции в УНИАН обвинил милицию Кривого Рога в противозаконных действиях. Адвоката жестоко избили, он находится больнице.

Об этом УНИАН сообщил партнер С.ПЕРЕПЕЛИЦЫ по фирме «Нечаев, Перепелица и партнеры» Леонид НЕЧАЕВ.

По словам Л.НЕЧАЕВА, 13 марта, приблизительно в 19.00, С.ПЕРЕПЕЛИЦА возвращался после служебных дел в офис фирмы. В тот момент, когда он закрывал дверь автомобиля, неизвестен молодой человек в черном сзади напал на него. Он стал наносить адвокату удары по голове большой палкой, по форме похожей на бейсбольную биту. Когда С.ПЕРЕПЕЛИЦА упал, неизвестный продолжал избивать его. Адвокат защищал лицо портфелем с документами, портфель также был разбит.

По словам Л.НЕЧАЕВА, нападение происходило фактически прямо под окном офиса фирмы.

Его партнер стал звать на помощь, сам Л.НЕЧАЕВ выбежал из офиса. Крики и шум на месте происшествия привлекли внимание прохожих. Неизвестный бросился бежать и скрылся.

Потерпевший и его партнер вызвали наряд милиции, сделали соответствующее заявление в правоохранительные органы.

В результате нападения, сообщил Л.НЕЧАЕВ, С.ПЕРЕПЕЛИЦА попал в больницу с многочисленными травмами. По предварительному диагнозу, зафиксированному во время медицинского осмотра, у него сотрясение мозга, многочисленные ушибы на теле, кровоизлияния, ему наложен гипс.

Оперативные материалы о подробностях нападения находятся в Дзержинском райотделе внутренних дел Кривого Рога. По закону, милиция должна на протяжении 10 дней принять решение о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший в своем заявлении констатировал, что связывает нападение с профессиональной деятельностью, в частности, с защитой прав потерпевшей Веры ПРОСКУРНИНОЙ по уголовному делу, возбужденному по факту убийства ее сына Сергея Смирнова. Именно защищая права В.ПРОСКУРНИНОЙ, С.ПЕРЕПЕЛИЦА и Л.НЕЧАЕВ в середине февраля этого года дали пресс-конференцию в УНИАН.

На пресс-конференции они привели доказательства, которые, по их убеждению, свидетельствуют о незаконной конфискации милицией Кривого Рога у матери убитого С.СМИРНОВА имущества на 10 млн. грн. и бездеятельности по этому поводу органов прокуратуры.

После этого, рассказал Л.НЕЧАЕВ, в адрес С.ПЕРЕПЕЛИЦЫ начали поступать угрозы.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на пресс-конференции в УНИАН адвокаты С.ПЕРЕПЕЛИЦА и Л.НЕЧАЕВ заявили о грубых нарушениях прав матери погибшего С.Смирнова В.ПРОСКУРНИНОЙ, в частности, права на конфискованное милицией имущество.

С.ПЕРЕПЕЛИЦА сообщил, что в декабре прошлого года в Кривом Роге был убит 31-летний предприниматель С.Смирнов. Убитый активно занимался бизнесом на рынке недвижимости и земли, торговыми операциями в самых различных сферах. Также С.Смирнов вел значительное количество финансовых операций от имени и по поручению матери, ПРОСКУРНИНОЙ Веры Андреевны, в частности, инвестировал ее денежные средства в разные сферы бизнеса.

11 декабря 2007 года С.Смирнов был расстрелян из автомата в подъезде дома, где он проживал. Однако, по свидетельству адвокатов, после его смерти правоохранительные органы активно занялись не столько поисками заказчика и убийц, сколько «конфискацией» имущества семьи погибшего. По их словам, в целом под разными предлогами и разными способами стражи порядка изъяли у матери значительную сумму денег, а также имущества на общую сумму 10 млн. грн.

28 февраля Управление МВД Украины в Днепропетровской области заявило, что при расследовании уголовного дела по факту убийства криворожского бизнесмена С.Смирнова работники органов внутренних дел действовали в пределах полномочий, определенных законом, а не в интересах какой-то из сторон.