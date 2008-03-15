Розничный товарооборот вырос до 31 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-феврале 2008 года вырос (в сопоставимых ценах) на 29,7%, по сравнению с январем-февралем 2007 года, до 31 млрд. 025,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Наибольшие темпы розничного товарооборота по итогам января-февраля были зафиксированы в Черновицкой - 45,4% (452,1 млн. грн.), Ивано-Франковской и Донецкой - 40,7% ( 613,7 млн. грн. и 2 млрд. 771,6 млн. грн.) областях.