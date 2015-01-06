Водитель КрАЗа, который стал участником смертельного ДТП с бойцами АТО, был трезвым - Ярема

Среди причин ДТП в Донецкой области, в результате которого погибли 12 военнослужащих, - нарушение правил дорожного движения и неисправность автобуса, перевозившего бойцов.

Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, информируя о ходе расследования обстоятельств ДТП, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, по словам Яремы, результаты теста на алкоголь водителя КрАЗа были отрицательными.

Генпрокурор подчеркнул, что ведется расследование и прорабатываются версии причин ДТП, в частности, две основные – нарушение правил дорожного движения и неисправность автобуса, которым ехали военные.

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Как сообщал УНИАН, 5 января около 19.00 во время ротации добровольцев и военнослужащих по контракту Национальной гвардии Украины в зоне проведения АТО произошло столкновение военных автомобилей КрАЗ и автобуса «Богдан». В результате дорожно-транспортного происшествия 12 военнослужащих погибли и 21 травмирован.

По данным МВД, столкновение произошло из-за сложных погодных условий.

В то же время некоторые СМИ со ссылкой на свои источники писали, что водитель КрАЗа, который стал участником смертельного ДТП в зоне АТО, был пьян.