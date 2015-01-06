Генпрокуратура уточняет, что в ДТП на Донбассе погибли 12 военнослужащих

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«На данное время установлено, что в результате этого трагического события погибли 12 и ранены еще 21 военнослужащий», - говорится в сообщении.

Данные относительно пострадавших и погибших лиц постоянно уточняются, добавили в ГПУ.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Генпрокуратуре информировали, что в результате столкновения военных автомобилей КрАЗ и автобуса "Богдан" в зоне АТО погибли 13 военнослужащих и еще 21 травмирован.

В то же время МВД Украины сообщало о 12 погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины и 21 травмированном.

Столкновение военных автомобилей КрАЗ и автобуса "Богдан" произошло 5 января около 19.00 на отрезке трассы Киев-Должанский из-за сложных погодных условий.