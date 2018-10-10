В Украине задержали британца, осужденного к 8 годам тюрьмы за мошенничество

56-летний, ранее судимый мужчина в течение 2007-2013 годов совершал мошеннические действия на территории Великобритании.

Работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины задержали осужденного за мошенничество гражданина Великобритании.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, 56-летний, ранее судимый мужчина в течение 2007-2013 годов совершал мошеннические действия на территории Великобритании. Общая сумма убытков от преступных действий злоумышленника составляет более 75 тысяч фунтов стерлингов.

Британские правоохранители разыскивали его с 2015 года. Так, в марте 2015 года английский суд заочно вынес решение о лишении его свободы сроком на восемь лет. В марте 2018 он был объявлен в международный розыск.

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В августе 2016 года представители Национального агентства по борьбе с преступлениями Посольства Великобритании в Украине обратились за помощью к работникам Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. Британские коллеги сообщили, что осужденный, вероятно, находится на территории Украины.

«Выяснилось, человек переехал в Киев еще в 2014 году и вместе с женой - гражданкой Украины проживал в арендованной квартире. Чтобы запутать полицейских и скрыться от них, он постоянно менял места проживания», - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в полиции, поиски были осложнены тем, что иностранец вел обособленный образ жизни, не контактировал с окружающими.

Полицейским удалось установить место жительства злоумышленника, и 8 октября его задержали. Сейчас решается вопрос об экстрадиционном аресте иностранца.

Ранее УНИАН сообщал, что наиболее разыскиваемого во Франции преступника Редуана Фаида, который ранее сбежал на вертолете из тюрьмы Рэо департамента Сена и Марна, задержали в департаменте Уаза.