Во Франции осужденный на 25 лет рецидивист сбежал из тюрьмы на вертолете

Вместе с вертолетом преступники захватили и пилота, которого отпустили после выполнения своего плана.

Во французском департаменте Сена и Марна (регион Иль-де-Франс) осужденный на 25 лет рецидивист Редуан Фаид во второй раз совершил побег из тюрьмы.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на французские и американские СМИ.

В воскресенье около полудня его сообщникам удалось посадить вертолет в единственном месте на территории тюрьмы, которое не было закрыто сверху специальной сеткой.

Читайте такжеБежавшего из тюрьмы в штате Арканзас поймали спустя 32 года

Побег длился несколько минут, сообщники Фаида были хорошо вооружены, применили отвлекающие действия и дымовые шашки.

Вместе с вертолетом преступники захватили и пилота, которого отпустили после выполнения своего плана.

Вертолет приземлился между аэропортами Шарль-де-Голль и Ле-Бурже. Преступники скрылись на машине. Полиция ведет их поиск.

Первый побег Редуан Фаид, которому ныне 46 лет, совершил в 2013 году. Тогда он взял в заложники охранников, взорвал ворота динамитом и выехал с территории тюрьмы на машине. Ему удалось скрываться шесть недель.

Редуан Фаид получил первый тюремный срок в 90-х годах за ограбление инкассаторских машин и банков. После условно-досрочного освобождения он совершил повторное ограбление и застрелил сотрудницу полиции. Апелляционный суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что на Полтавщине полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда.