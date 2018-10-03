Самый разыскиваемый преступник во Франции задержан (видео)

Полиция в течение трех месяцев вела расследование «кинематографического» побега из тюрьмы.

Самый разыскиваемый во Франции преступник Редуан Фаид, ранее сбежавший на вертолете из тюрьмы Рео департамента Сена и Марна, задержан в департаменте Уаз.

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Полиция в течение трех месяцев вела расследование «кинематографического» побега из тюрьмы.

Проведенная во вторник операция привела к задержанию шести человек, в том числе самого Фаида, его брата и двух племянников. Все они были доставлены в участок судебной полиции Нанта, где будут содержаться под стражей.