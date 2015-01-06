Появились первые фото и видео с места трагического ДТП в зоне АТО

Об этом сообщает ТСН.

Как видно на фото, поврежденные машины разбросаны вдоль трассы, а автобус в результате столкновения вообще остался без передней части - от машины остался один каркас.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции столкнулись военные автомобили КрАЗ и автобус. Погибли бойцы батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого, которые ехали на ротацию.

ДТП произошло возле села Маньковка, в Донецкой области. Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, авария произошла из-за плохих погодных условий.

Раненых повезли в больницу в Артемовске. По данным харьковских волонтеров привезли 11 бойцов батальона. У одного из военных - перелом спины. В Харькове все желающие уже утром сдают кровь.