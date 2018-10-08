Суд оставил в СИЗО подозреваемого в покушении на активиста Михайлика

Прокуратура аргументировала необходимость содержания подозреваемого в СИЗО тем, что он может сбежать из Украины.

В Одессе суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Грузии Торнике Нагладзе, который подозревается в покушении на известного одесского общественника, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, получившего 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение апелляционный суд принял сегодня, 8 октября.

Таким образом, подозреваемый остается в СИЗО без права внесения залога.

Адвокат подозреваемого утверждал, что следствие не имеет доказательств причастности к покушению его подзащитного, а также настоял на приобщении к материалам производства видеозаписи, снятой с видеорегистратора автомобиля. Она, как утверждает защита, подтверждает, что фигуранта, который имеет инвалидность, доставили домой до покушения на Михайлика.

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Кроме того, адвокат настаивал, что его подзащитный, которого в суд привезли на каталке, не может содержаться в СИЗО из-за инвалидности.

В свою очередь, прокурор аргументировал свою позицию «имеющимися доказательствами», в том числе того, что подозреваемые вели слежку за Михайликом, а также тем, что гражданин Грузии может скрыться за пределами Украины.

Адвокат называет доказательства недостаточными для содержания Герасина (Нагладзе) под стражей. По его словам, поэтому часто вызывают скорую медицинскую помощь, а состояние человека с инвалидностью первой группы ухудшилось pic.twitter.com/ejpSCxHpdZ — Michael Shtekel (@mishajedi) October 8, 2018

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, было решено пока не извлекать.

На данный момент правоохранители рассматривают несколько версий покушения на активиста. В частности, одна из них связана с общественной деятельностью Михайлика, вторая – со строительством жилого комплекса «Золотой берег», третья – с авторынком «Успех».

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил о задержании троих подозреваемых в покушении на активиста, которых 27 сентября суд постановил арестовать без права внесения залога.

28 сентября правоохранители заявили, что задержанные трое граждан Грузии являются участниками этнической организованной преступной группы. По словам защиты, один из них имеет инвалидность первой группы.

5 октября Михайлик выразил сомнение в том, что задержанные по подозрению в покушении на него трое граждан Грузии к этому причастны.