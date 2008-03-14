Правительство не будет использовать монетарные методы против инфляции

Правительство не будет использовать монетарные методы для борьбы с инфляцией, поскольку это ослабит производственную активность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, об этом заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Нивелировка инфляции возможна лишь путем повышения эффективности производства, которое нуждается в адекватных инвестициях и времени. В краткосрочном периоде использование жестких монетарных методов ради уменьшения инфляционного давления приведет лишь к затуханию производственной активности», - заявил министр.

По его словам, основное внимание в направлении сдерживания роста инфляции правительство сосредоточит в краткосрочном периоде на предотвращении необоснованного роста цен (тарифов) на отдельные товары и услуги, в том числе и социально-значимые, а также проявлениях недобросовестной конкуренции и злоупотреблений монопольным положением.

В долгосрочном периоде - на уменьшении энергозатрат отечественной экономики и ее зависимости от конъюнктуры мирового энергорынка, развитии финансовых инструментов и фондового рынка, необходимых для эффективного перераспределения временно свободных активов на цели активизации инвестиционной деятельности и модернизации экономики.

Правительство, по словам Б.ДАНИЛИШИНА, вместе с Национальным банком будут проводить комплекс мер монетарного и фискального характера для предотвращения избыточного роста спроса.

«Предусматривается избежание избыточного расширения денежного предложения, поддержка стабильности национальной валюты, а также недопущение дополнительного давления на спрос со стороны бюджетных расходов за счет: поддержания дефицита бюджета на уровне 1,2 - 1,5% к ВВП; сдерживания бюджетных расходов не больше запланированного уровня в 26,1% к ВВП, в случае получения сверхплановых поступлений направление их только на уменьшение дефицита бюджета; размещение государственных ценных бумаг преимущественно на внутреннем рынке согласно четкому графику; проведение анализа обоснованности применения льгот по уплате налогов, сборов (обязательных платежей), которые приводят к уменьшению бюджетных поступлений и уклонению от уплаты налогов, сборов, подготовка предложений относительно отмены таких льгот; зачисление на казначейский счет в Национальном банке средств от приватизации государственных предприятий, которые будут получены сверх объемов, утвержденных законом о Государственном бюджете на 2008 год с целью использования их для финансирования инвестиционных проектов в последующих годах», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.