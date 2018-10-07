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В Харькове установили стелу «Героям Слава» в память о бойцах, погибших на Донбассе (фото)

17:46, 07 октября 2018
Общество
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На харьковском кладбище открыли стелу / фото facebook.com/v.chistilin

На Аллее Славы 18-го городского кладбища Харькова похоронены 50 украинских защитников – над их могилами развеваются государственные флаги.

Теперь рядом с могилами возвышается гранитная стела высотой 4,5 м. Ее украшает надпись «Слава Украине и Героям Слава».

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Владимир Чистилин.

На открытие приехали родные погибших на Донбассе воинов. Они прикрепили на одежду значки с фотографиями своих мужей, сыновей и родителей. Священники украинских церквей правили службу в память о павших защитниках страны.

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Теги: #Харьков#погибшие на Донбассе