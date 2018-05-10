В Черкассах госпитализировали еще двоих отравившихся детей (видео)

До сих пор не установлено из-за чего попали в реанимацию школьники и учителя.

В Черкассах в течение дня в больницу попали еще двое отравившихся детей. В то же время состояние 12-х, которые были в реанимации, улучшилось.

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На больничных койках оказались еще двое школьников – накануне вечером плохо стало мальчику, а потом госпитализировали ученицу той же 8-й школы, сообщает ТСН. Эксперты до сих пор не определили, какое именно вещество стало ядом для школьников и учителей. "На моем опыте такого отравления не было", - признает один из медиков, которые работают с пострадавшими.

Дети, которых перевели из реанимации в обычные палаты, признаются, что очень хотят домой и соскучились по родным. 9-классница Амина Камнева рассказывает, что несмотря на плохое самочувствие учеников, торжеств никто из учителей не остановил. "Продолжали на улице концерт, а всех заводили в школу. До конца", - вспоминает девушка. Ее мама возмущена тем, что никаких выводов относительно отравляющего вещества до сих пор нет.

Врачи говорят, что первые результаты исследований будут лишь через несколько дней. В обычный слезоточивый газ медики не верят. "Клиническая картина этого отравления не укладывается в спектр общих отравлений", - объясняют специалисты. Черкащане подозревают, что выброс яда мог произойти на местных предприятиях, но специалисты ГСЧС это опровергают. "Не было ни ДТП, ни разлива ртути, ни выбросов на предприятиях", - утверждает пресс-секретарь спасательной службы. Информацию о пострадавших армейцах из части возле школы тоже не подтверждают.

Состояние учителя и завуча улучшилось, их перевели из реанимации, но общаться на камеру они отказываются. Еще один сотрудник школы остается в реанимационном отделении. Школу, где произошел инцидент, закрыли по крайней мере до понедельника.