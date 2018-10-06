В Киеве люди вышли на акцию за свободное владение оружием (фото, видео)

Колонну сопровождали несколько десятков полицейских.

Около 500 человек в Киеве вышли на акцию за свободное владение огнестрельным оружием.

Как сообщает Громадське, участники акции шли от парка Шевченко мимо главного управления СБУ к Майдану Независимости.

Организовали шествие партия "Традиция и порядок", а также организация "Демократический Топор".

Митингующие скандировали лозунги: "Свободные люди имеют оружие" и "Самозащита!". Впереди колонны шла девушка, которая играла на волынке, а также два мужчины с барабанами.

Колонну сопровождали несколько десятков полицейских. На месте шествия были представители полиции диалога.

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Один из митингующих объяснил почему акция называется «11%». По его словам, именно 11% людей поддерживают закон об свободном владении оружием, пишет Информатор.

По словам участников, целью акции было обратить внимание властей на невозможность самообороны в стране. Митингующие отмечали, что они не довольны работой полиции, поэтому хотят защищаться самостоятельно.

«Мне нужно оружие, чтобы защитить себя, свою семью и государство. Правоохранительные органы не справляются с защитой граждан. Вопрос в том, какие будут последствия? Если ты пытаешься защитить себя и свою семью, убивая преступника, то тебя закрывают», - утверждает один из участников акции «11%».

Акция проходила спокойно, без провокаций.