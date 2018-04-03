В одном из городов США школьников обязали носить прозрачные рюкзаки (видео)

Предоставляются они всем бесплатно. Таким образом, учителя смогут контролировать, что несет ребенок с собой и не имеет ли оружия.

В американском городе Паркленд школьников обязали носить в школу прозрачные рюкзаки.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Администрация школы, где полтора месяца назад произошла одна из самых кровавых стрельб в истории страны, обезопасить детей решила своеобразным способом.

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"Отныне школьники обязательно должны носить прозрачные рюкзаки. Предоставляются они всем бесплатно. Таким образом, учителя смогут контролировать, что несет ребенок с собой и не имеет ли оружия", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Флориде одобрили ношение учителями оружия в школах.