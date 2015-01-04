В Донецке снова идут бои, стреляют из реактивной артиллерии – СМИ

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает сайт 62.ua.

По данным жителей, обстрел аэропорта ведется из гаубиц и «Гвоздик», установленных в районе железнодорожного вокзала, прозвучал один залп из РСЗО «Ураган» или «Смерч» со стороны Щегловского кладбища.

В районе шахты им. Засядько виден дым.

«В центре такое ощущение, что со всех сторон лупят! Очень громко. За последние дни первый раз такое», - пишут местные жители.

По не подтвержденным официально данным, сообщается о попадании снарядов в Петровском районе в дома на ул. Луговского, ул. Ласточкина, в Лесхоз.

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При этом дончане говорят, что 14 мирных жителей получили ранения. Медицинский персонал горбольницы № 14, которая находится в Петровском районе, срочно вызван на работу.

Кроме того, по официальным сообщениям так называемых местных властей, в результате обстрела повреждены три подстанции и газопровод, который сотрудники ПАО "Донецкгоргаз" оперативно отремонтировали.