Боевики обстреляли аэропорт Донецка и Николаевку

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Незаконные вооруженные формирования уже вторую ночь подряд не применяют оружия», - говорится в сообщении. Также отмечается, что, «начиная с полпервого ночи на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела». «До этого времени бандиты открывали одиночный, провоцирующий огонь по позициям сил АТО: с вечера террористы 5 раз обстреляли украинских военных из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и артиллерии», - сообщает пресс-центр.

Читайте такжеНа Луганщине во время обстрела боевиков ранена 89-летняя женщинаНаиболее опасно было на донецком направлении: «Здесь боевики обстреляли из гранатометов и минометов новый терминал Донецкого аэропорта и населенные пункты Березовое и Пески. По Николаевке незаконные вооруженные формирования вели артиллерийский огонь».

Также из стрелкового оружия была обстреляна Станица Луганская.

После 18 часов было зафиксировано ведение воздушной разведки с применением беспилотника вблизи населенного пункта Сартана.

«Украинские воины продолжают уверенно стоять на своих позициях, обеспечивать безопасность гражданского населения и всесторонне способствовать восстановлению мира на Донбассе», - подчеркнули в пресс-центре.