НАБУ проводит обыски у судьи Высшего хозяйственного суда

В Национальном антикоррупционном бюро не уточнили, о ком из судей идет речь.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят следственные действия у одного из судей Высшего хозяйственного суда по делу о незаконном обогащении.

«Мы можем подтвердить факт проведения следственных действий, обысков у одного из судей Высшего хозяйственного суда Украины», - сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ.

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Собеседник агентства добавил, что следственные действия санкционированы судом и проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения и легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного внесения недостоверных сведений в е-декларации.

«Предварительная правовая квалификация уголовного производства - ч. 3 статьи 368-2, статья 366-1, ч. 2 статьи 209 УК», - сообщили в Бюро.

При этом в антикоррупционном ведомстве не уточнили, о ком из судей идет речь.

В то же время издание Sud.ua сообщает, что речь идет о судье Елене Яценко.

Отмечается, что Яценко участвовала в первом конкурсе в Верховный Суд в 2016-2017 годах, но не вошла в итоговый список победителей.

Также она подала документы на участие во втором конкурсе до Верховного Суда.