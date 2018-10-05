В Украине введут интернатуру для учителей - Гриневич (видео)

Это сделают для того, чтобы молодые учителя адаптировались к работе в школе.

В ближайшее время в Украине введут интернатуру для учителей - будущие педагоги (бюджетники и контрактники) должны будут отработать год в школе под руководством опытных наставников.

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Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает ТСН.

Это сделают для того, чтобы молодые учителя адаптировались к работе в школе. Интернатура является одним из вариантов, как компенсировать дефицит практических навыков у студентов педагогических вузов.

Сейчас ведомство разрабатывает реформу педагогического образования, которая часто отстает от реальных потребностей. Она признала, что уровень педобразования в Украине - не лучший.

Как сообщал УНИАН, Гриневич рассказала, что учителям украинского языка в иноязычных школах установили надбавку до 30%.