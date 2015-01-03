Эксперты назвали предварительную причину пожара в харьковском кафе

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Предварительная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов. По данным спасателей, огонь уничтожил деревянную пристройку-навес площадью 200 квадратных метров, покрытую камышовой крышей. Для обогрева этой пристройки применяли открытый огонь газовой горелки и электрообогреватели. Вероятно, произошла утечка газа, что привело к возгоранию. Возможность террористического акта исключают», - отметили в ОГА.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 2 января,около 17:20 произошел пожар в кафе «Нью Хата». На место происшествия выехали семь аварийно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В 18.10 пожар был ликвидирован.

До приезда сотрудников ГСЧС администрация учреждения успела эвакуировать посетителей. В результате пожара пострадали три женщины - посетители кафе.

Предварительная квалификация происшествия – статья 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Следствие проводит милиция. На месте работают эксперты.