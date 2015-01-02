В Харькове трое человек пострадали от взрыва в кафе (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

Читайте такжеВ центре Харькова горит кафе

"Пострадало три человека, это были посетители кафе. Они доставлены автомобилями скорой в больницу", - сказал Лупандин. По его словам все пострадавшие женщины, самая старшая из них по предварительной информации 1958 года рождения.

Лупандин отметил, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать причины взрыва. Он отметил, что в том числе отрабатывается техническая версия.

По предварительной информации источник возгорания был у барной стойки. Лупандин добавил, что небольшой вред в результате пожара был нанесен и соседнему кафе. Убытки сейчас устанавливают специалисты и владельцы заведений.

Лупандин уточнил, что сообщение о пожаре в кафе "Нью хата" поступило в 17.23. На место происшествия были направлены семь отделений пожарных. Площадь возгорания составила около 200 кв м.

Возгорание было ликвидировано в течение одного часа. На момент возгорания в заведении находилось до 10 человек.