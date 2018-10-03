В Украине участились случаи рейдерства при участии псевдоактивистов

В Украине растет количество случаев рейдерства с участием псевдоактивистов. Последний громкий случай - скандал вокруг судебного решения по делу о компенсациях якобы жертвам пожара на нефтебазе под Васильковом в 2015 году.

Об этом говорится в расследовании журналистов «Подробностей» на телеканале «Интер».

В сентябре Деснянский суд столицы постановил заморозить счета 55 частных компаний по иску неизвестного Фонда, который юристы обвиняют в профессиональном шантаже и вымогательстве. Речь идет о более чем одном миллиарде гривен. За деятельностью активистов могут стоять серьезные люди, а сам Фонд может быть лишь прикрытием рейдерской атаки на бизнес.

Три года назад масштабный пожар на бывшей нефтебазе БРСМ под Васильковом привел к масштабной трагедии, были погибшие и пострадавшие.

Вместе с реальными потерпевшими с каждым годом начали появляться и десятки желающих нажиться на трагедии. По словам местных жителей, уже несколько месяцев по Василькову и окрестностям ходят представители некоего "Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии", созданного лишь в конце 2016, два года спустя после пожара. Людям настойчиво предлагают подавать в суд.

От имени якобы трех тысяч пострадавших Фонд теперь требует деньги – почти 1,3 млрд. гривен. В считанные дни судья Деснянского суда столицы Ирина Галась принимает решение заморозить активы и счета предприятий на время разбирательства.

"Судья Деснянского суда Киева априори не могла принимать данное исковое требование, в связи с рядом нарушений и отсутствием каких-либо физических доказательств о том, что данные лица каким-либо образом причастны к пожару, который случился три года назад", - говорит Марина Сахошко, юрист.

Более того, многие из компаний, против которых подали иск, и вовсе были созданы уже после трагедии и никакого отношения к ней иметь не могут.

В свою очередь, судья Деснянского суда столицы Ирина Галась отказалась комментировать откуда взялась столь огромная сумма компенсаций, а главное есть ли доказательства, что неизвестный фонд представляет интересы реальных потерпевших, сказав лишь, что сумму определяют самостоятельно истцы, и по делу уже подана апелляция.

Нежелание судьи общается с прессой эксперты объясняют одним - за делом стоят далеко не потерпевшие. Не исключают, что за псевдо-активистами из Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии может стоять бывший министр энергетики времен Януковича, и бывший партнер сети БРСМ Эдуард Ставицкий.

"Большинство участников рынка склоняются к тому что это является одним из теневых бизнесов Ставицкого", - говорит Иван Кудинов, эксперт рынка нефтепродуктов.

Глава Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии Олег Верник - близкий друг еще одного министра Януковича Дмитрия Табачника. Работал вместе с российским политологом Алексеем Кочетковым, называвшем Революцию достоинства и Майдан сборищем нацистов, а СМИ неоднократно писали о его биографии профессионального вымогателя.

Так кто же действительно стоит за миллиардным иском? И не пытаются ли под видом защиты потерпевших в украинский бизнес вернуться бывшие члены семьи Януковича? Эти вопросы - уже к правоохранительным органам. Компании, против которых подали иск, уже готовят заявления в ГПУ и МВД. А тем временем юристы просят Высший совет юстиции проверить и мотивы судьи Деснянского суда столицы Ирины Галась.