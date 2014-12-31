Президент поздравил Украину с Новым годом (видеотрансляция)

23:55, 31 декабря 2014
Общество
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Президент Украины поздравил граждан страны с Новым годом.

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