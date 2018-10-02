В Украине хотят ввести административную ответственность за буллинг

Буллинг повлечет за собой наложение штрафа от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (№8584).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнить новой статьей о буллинге - моральном или физическом насилии, агрессии в любой форме, или любых других действий, совершенных с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения.

Так, буллинг влечет за собой наложение штрафа от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, или совершенные в отношении несовершеннолетнего, или с особой жестокостью - влекут за собой наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Совершение малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено этой статьей, - влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учебного заведения - влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Определение буллинг законопроектом вносится и в закон "Об образовании".

В этом документе также, в частности, предлагается установить, что учредитель учебного заведения или уполномоченное им лицо осуществляет контроль за выполнением плана мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллингу в учебном заведении; рассматривает апелляционные жалобы об отказе в реагировании на случаи буллинга по заявлению соискателей образования, их родителей, законных представителей, иных лиц и принимает решения по результатам рассмотрения таких жалоб; созывает комиссию по рассмотрению апелляционной жалобы об отказе в реагировании на случаи буллинга и принимает надлежащие меры реагирования в соответствии с ее решениями; способствует созданию безопасной образовательной среды в учебном заведении.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сегодня в Украине, как и во многих других странах мира, среди подростков, обучающихся в учебных заведениях, получило распространение явление буллинг (травля), которое выражается в психологическом давлении, жестоком обращении, физическом насилии, агрессии, других действиях, совершенных с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам.

"По данным последних опросов, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, а около 40% из тех детей, кто столкнулся со случаями буллинга, никогда не рассказывают об этом своим родителям. При этом 44% из тех, кто наблюдал, как издеваются над их сверстниками, не реагировали на такие факты из страха подвергнуться аналогичному издевательству", - говорится в тексте.

При обсуждении законопроекта также шла дискуссия относительно самого определения буллинг. В частности, его предлагалось определить как проявление агрессии с последующим запугиванием личности, травлю и угрозы, моральное унижение.