Украина является одним из мировых лидеров по уровню травли среди подростков

Украина занимает четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии, пропуская вперед только Россию, Албанию и Беларусь.

Украина является одним из мировых лидеров по показателям травли среди подростков и детей.

Согласно данным ВОЗ, Украина занимает четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии, пропуская вперед только Россию, Албанию и Беларусь, сообщает "Новое время".

Согласно исследованию, проведенному UNICEF Ukraine в 2017 году, с этим явлением сталкивались 67% украинских школьников. Причем 40% из них никому не рассказывают о насилии, даже родителям.

В два раза чаще объектами для насмешек и издевательств становятся дети застенчивые и малообщительные, говорится в исследовании. Хотя в зоне риска все, кто чем-то отличается от общепринятой “нормы”. Последствия же травли плачевны: это тяжелые психологические, а иногда и физические травмы вплоть до суицида.

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Как сообщал УНИАН, в декабре из-за буллинга в одном из столичных лицеев семикласник Максим Черников оказался прикованным к кровати. Одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночник.

При этом в самих школах предпочитают закрывать глаза на проблему буллинга. Руководство лицея, в котором учился Максим, уверяет, что особых проблем с булингом никогда не возникало, а в данной ситуации они действовали по закону - провели расследование и наказали виновных. Директор лицея такие случаи считает обычным конфликтом.

"Вы же понимаете, что это дети, это человеческий фактор, это ситуация общения подростков. Возникают разные моменты, разные ситуации, но не было и нет таких, которые не могут люди между собой решить", - говорит директор лицея Ирина Стрекоза.

Учителя зачастую считают атмосферу в классе не своим делом, а есть и такие, что сами непреднамеренно провоцируют травлю, например, выделяя любимчиков или глумясь над неуспевающими. В то же время безопасность в школе напрямую зависит именно от учителей и атмосферы, которую они создают в классе, убеждены эксперты. Ведь сбиваться в стаи и клевать белых ворон — психологическая потребность подростков, и именно в этот период чаще всего и возникает травля. Хотя детский коллек- тив может устоять перед групповой иерархией, если рядом будет авторитетный взрослый, который не приемлет насилия.

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