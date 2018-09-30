Скандальная фотосессия в Одессе - родителей девочек привлекут к админответственности (видео)

Такие снимки могут спровоцировать активизацию деятельности педофилов.

Густой макияж, диванные позы, вечерние прически, интимное освещение, куртуазные неглиже и корсеты средневековых дам - и все это на детских ручках, ножках и щечках. Одесская дизайнер Алла Френкель, которая специализируется на элитном белье, убеждает, что это - высокое искусство и простая рекламная кампания.

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Коллекцию такого детского исподнего она подготовила для модного показа в Одессе, который состоится в конце октября, говорится в сюжете ТСН. И обнародовала эти пресловутые фото на своей интернет-странице. Что же - привлечь внимание к себе ей таки удалось. Первой возмутилась увиденным журналистка Алина Степанец.

"Меня там не столько поразило сама белье – оно закрывает тело. Но оно все равно сделана с сексуальным подтекстом. И именно позы, выражения лиц. И именно такие прически и макияж, которые не могут себе сделать дети", - написала она.

Девушка перепостила фотографии. Общественный резонанс был взрывным.

"Для меня мерзость – потому что я как работаю со случаями, так, а именно с сексуальным насилием – это мерзость, потому что на самом деле, я понимаю, что в будущем у этих детей могут возникнуть определенные вопросы, определенные проблемы, и даже относительно того, что им придется там проходить определенную психокоррекцию или психотерапию", - отмечает юрист ОО "Ла Страда-Украина" Анна Саенко.

На фото – девочки – юные модели одесского агентства в возрасте до четырнадцати лет. Кастинг проводила сама дизайнер. Конечно, ее телефон разрывался от звонков журналистов.

"Я потом все расскажу, честно. Я комментарии не даю по этому поводу. Конечно, мы выйдем на связь, мы может быть даже соберем пресс-конференцию по этому поводу и ответим на все вопросы", - ответила Френкель.

Но на этой неделе пресс-конференции так и не состоялось. Поэтому позицию фотографа – почему выбрали именно такой образ для рекламы детского белья – мы тоже не знаем. Она тоже отказалась давать комментарии.

Дело для Украины действительно не однозначное. Модельеры, например, защищают коллегу, отметив, что ей же "надо как-то представить коллекцию".