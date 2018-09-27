Скандал с фотосессией детей в нижнем белье: к ответственности привлекут родителей девочек

Уже назначено проведение соответствующих экспертиз, после которых следователи смогут квалифицировать статью.

Правоохранители привлечет к ответственности одесских отцов и матерей, которые отпустили своих юных дочерей на съемки в скандальной и откровенной фотосессии для рекламы элитного нижнего белья.

Об этом заявила глава Управления ювенальной превенции украинской Нацполиции Лариса Зуб, сообщает портал "Обозреватель". Уже назначено проведение соответствующих экспертиз, после которых следователи смогут квалифицировать статью.

"Мы обязательно привлечем родителей к административной ответственности. Будут составлены протоколы о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей", - подчеркнула Лариса Зуб.

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Кроме того, по мнению Зуб, публикация снимков девочек в кружевном нижнем белье обязательно обернется для них серьезной опасностью, поскольку подобная фотосессия наверняка вызовет интерес у людей с нарушенной психикой − вплоть до того, что они пожелают выслеживать этих детей.

Напомним, ранее стало известно, что на фотографиях девочки до 14 лет, они модели одесского агентства, их сфотографировали для рекламы пижамной коллекции Аллы Френкель.