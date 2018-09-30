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Три тяжелых дня: астролог предупредил об опасностях 1-3 октября

18:22, 30 сентября 2018
Общество
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По словам Росса, еще два опасных периоды наступят 5-14 и 29-30 октября / фото УНИАН

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Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. "С 1 по 3 октября Меркурий будет делать не очень благоприятный аспект к Плутону – сложится мощный квадрат. Это всегда сулит аварии, взрывы, сложные ситуации с энергетикой, опасные ситуации в толпе. Это неподходящее время для посещения массовых мероприятий", - заявил астролог.

Еще два опасных периоды наступят 5-14 и 29-30 октября. В это время могут быть повышенная аварийность на дорогах и в небе. Поэтому путешествия, в том числе самолетом, лучше исключить.

Кроме того, Росс предупредил о том, чего не стоит делать в октябре. Так астролог отметил, что этот месяц - наихудшее время для бракосочетаний и знакомств.

Также не стоит совершать крупных покупок и быть осторожными с финансовыми делами и деньгами.

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Теги: #прогноз#астролог#астролог Влад Росс