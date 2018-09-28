Опрос: больше половины украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, треть - против

Почти 52% опрошенных украинцев считают необходимым вступление Украины в Евросоюз.

Более половины опрошенных граждан Украины, а именно 51,5% респондентов считают необходимым обретение Украиной членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на круглом столе результаты общенационального социологического опроса населения Украины, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии при поддержке проекта Европейского Союза «Общественная синергия».

В то же время, 33,7% респондентов разделяют мнение, что Украине не нужно становиться членом ЕС. Еще 14,8% затруднились ответить.

Кроме того, социологи предложили респондентам выбрать один вариант ответа относительно того, к какому союзу Украины, скорее всего, в перспективе должна присоединиться.

В этой связи 50,7% опрошенных ответили, что Украина должна присоединиться к Евросоюзу, а 10,9% - к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном. Еще 32,5% респондентов считают, что Украина не должна присоединяться ни к каким из этих союзов, а 5,9% - затруднились ответить.

Читайте такжеПодавляющее большинство украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении - опрос

Также социологи спросили мнение граждан о преимуществах полноправного членства в ЕС, если бы Украина присоединилась к этому объединению. Респонденты одновременно могли выбрать не более 5-ти ответов.

В частности, 38,1% опрошенных считают, что таким преимуществом является повышение жизненного уровня людей, 27% - что это способствует борьбе с коррупцией, 26,1% - что это будет способствовать свободному передвижению людей за границу, 25,9% - что никаких преимуществ у Украины не будет, 18,9% - что это будет способствовать развитию украинской экономики, 15,9% - что это усилит безопасность и обороноспособность страны, и 15,8% - что будет способствовать движению страны в сторону современной европейской цивилизации.

Также социологи спросили о негативных последствиях вступления Украины в ЕС.

Так, 45,5% считают, что это приведет к эмиграции украинцев за границу, 26,6% - приведет к притоку иностранцев и мигрантов, 23,8% - приведет к распродаже страны, 18% - приведет к ухудшению отношений с Россией и странами СНГ , 16% - падению уровня жизни, 15,8% - к безработице, а 15% считают, что никаких негативов не будет.

Исследование проведено с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением Автономной республики Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.